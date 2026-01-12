14 января Еврокомиссия может объявить законодательное предложение о 90 млрд для Украины

Европейская комиссия готовится объявить в среду, 14 января, законодательное предложение о предоставлении Украине 90 млрд евро кредита от ЕС с тем, чтобы первый транш был перечислен в начале 2-го квартала 2026 года.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщили на условиях анонимности чиновник и дипломат ЕС в Брюсселе.

Еврокомиссия готовится обнародовать законодательное предложение о предоставлении Украине в 2026-27 годах кредита на сумму 90 млрд евро.

Собеседники "ЕвроПравды" сообщили, что в среду Еврокомиссия планирует представить законодательный акт, который определит рамки и условия предоставления Украине кредитных средств ЕС в размере 90 млрд евро, а также, возможно, станут известны детали условий целевого использования указанных средств.

Документ будет передан в Совет ЕС для дальнейшего обсуждения.

В пресс-службе Еврокомиссии на запрос "Европейской правды" сообщили, что документы по украинскому займу действительно готовятся, но не подтвердили и не опровергли информацию о презентации законопроекта (законопроектов) 14 января.

"Нам необходимо предложить определенное количество законодательных актов в надлежащие сроки, достаточно скоро – чтобы мы смогли начать выплату средств (Украине) в начале второго квартала этого года", – заявил спикер Еврокомиссии Балаж Уйвари, отвечая на вопрос корреспондентки "Европейской правды".

Спикер подтвердил, что "вы действительно можете ожидать некоторые законодательные акты, предложенные Комиссией в ближайшее время", но не назвал конкретной даты.

Как сообщала "Европейская правда", послы ЕС в Брюсселе рассмотрели проект решения Совета ЕС "О предоставлении разрешения на расширенное сотрудничество по учреждению займа для Украины" и должны направить его на утверждение в Европейский парламент, которое может состояться уже на следующей неделе.

Напомним, 18-19 декабря Европейский совет принял решение предоставить Украине заем в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы из заимствований ЕС на рынках капитала, обеспеченных резервами бюджета ЕС на основе механизма усиленного сотрудничества с Украиной.

Венгрия, Словакия и Чехия не заветировали эту схему, но отказались участвовать в ней.

22 декабря Еврокомиссия приняла предложение о решении Совета ЕС, которое позволяет усиленное сотрудничество с Украиной, и передала его в Совет ЕС для утверждения.

Ожидается, что первый платеж Украине в рамках займа будет осуществлен не позднее второго квартала 2026 года.