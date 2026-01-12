Мерц рассчитывает на участие США в защите Гренландии

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ожидает сотрудничества с США в защите Гренландии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Мерц сказал, что рассчитывает на то, что Соединенные Штаты будут продолжать защищать Гренландию вместе с Данией, однако характер сотрудничества определят дальнейшие переговоры.

"Мы ведем очень подробные переговоры с правительством Дании и просто хотим вместе работать над улучшением ситуации с безопасностью в Гренландии", – заявил канцлер Германии журналистам в индийском городе Ахмедабад.

"Я ожидаю, что американцы также примут в этом участие", – сказал Мерц, добавив, что переговоры в течение следующих нескольких дней и недель покажут, в какой форме это будет происходить.

Как ранее сообщалось, глава МИД Германии заявил о готовности его страны внести больший вклад в военную безопасность в Арктике.

Между тем Дональд Трамп заявил, что система обороны Гренландии состоит "из двух собачьих упряжек".

Напомним, премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что силовая аннексия Гренландии Соединенными Штатами, если бы такое произошло, означала бы конец НАТО.

В то же время Трамп допустил, что США "возможно, придется выбирать" между реализацией амбиций по захвату Гренландии и сохранением НАТО.

