Франція розпочинає кампанію з набору нових добровольців на військову службу

У понеділок Франція оголосила про початок кампанії з набору тисяч молодих людей до нової 10-місячної добровільної національної військової служби.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Програма відкрита для всіх молодих французьких громадян віком 18-25 років, які бажають "відігравати роль у спроможності країни чинити опір в умовах невизначеності", повідомив на пресконференції начальник штабу Збройних сил, генерал Фаб'єн Мандон.

З вересня 3 тисячі молодих людей вступлять до армії, флоту або повітряних сил для виконання місій на території Франції, а до 2027 року їхня кількість зросте до 4 тисяч. До 2030 року вона зростатиме до 10 тисяч щорічно.

Новобранці отримуватимуть близько 800 євро на місяць і виконуватимуть завдання, що варіюються від надання допомоги під час стихійних лих до роботи на різних посадах, таких як оператор дронів, пекар, механік чи електрик.

Після завершення програми учасники зможуть інтегруватися в цивільне життя, стати резервістами або залишитися у війську, що відображає "довгострокову еволюцію армії в бік гібридної моделі", заявила міністерка Збройних сил Катрін Вотрен на тій же пресконференції.

За її словами, вартість програми складе 150 мільйонів євро в 2026 році і загалом 2,3 мільярда євро в період з 2026 по 2030 рік.

Програма була оприлюднена президентом Емманюелем Макроном у листопаді.

Нагадаємо, 19 грудня німецький парламент остаточно затвердив реформу військової служби.






