Франция начинает кампанию по набору новых добровольцев на военную службу

В понедельник Франция объявила о начале кампании по набору тысяч молодых людей на новую 10-месячную добровольную национальную военную службу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Программа открыта для всех молодых французских граждан в возрасте 18-25 лет, которые желают "играть роль в способности страны сопротивляться в условиях неопределенности", сообщил на пресс-конференции начальник штаба Вооруженных сил, генерал Фабьен Мандон.

С сентября 3 тысячи молодых людей поступят в армию, флот или воздушные силы для выполнения миссий на территории Франции, а к 2027 году их количество возрастет до 4 тысяч. К 2030 году оно будет расти до 10 тысяч ежегодно.

Новобранцы будут получать около 800 евро в месяц и выполнять задачи, варьирующиеся от оказания помощи во время стихийных бедствий до работы на различных должностях, таких как оператор дронов, пекарь, механик или электрик.

После завершения программы участники смогут интегрироваться в гражданскую жизнь, стать резервистами или остаться в армии, что отражает "долгосрочную эволюцию армии в сторону гибридной модели", заявила министр Вооруженных сил Катрин Вотрен на той же пресс-конференции.

По ее словам, стоимость программы составит 150 млн евро в 2026 году и в целом 2,3 млрд евро в период с 2026 по 2030 год.

Программа была обнародована президентом Эмманюэлем Макроном в ноябре.

Напомним, 19 декабря немецкий парламент окончательно утвердил реформу военной службы.