Науседа розповів про внесок Литви у гарантії безпеки для України

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що його країна готова відправити до України військових "для підтримки миру", а також долучитися до морських операцій.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав у інтерв’ю литовському суспільному мовнику LRT.

Науседа сказав, що не може назвати точну кількість військових, яких Литва готова залучити в рамках гарантій безпеки для України, однак зазначив, що його країна надасть "військово-морські можливості".

"Перш за все хочу підкреслити: ці військові направляються не воювати, а підтримувати мир. Так, поки я не можу назвати точні цифри, але Литва належить до тих держав, які готові зробити свій внесок. Ми готові брати участь і морськими можливостями. Зараз не хотів би надто конкретизувати, але так – готові", – заявив президент Литви.

На уточнювальне питання журналіста про те, чи йдеться про відправлення офіцерів і передачу морського корабля, Науседа відповів ствердно, однак відмовився надавати деталі.

Також литовський лідер сказав, що внесок Вільнюса у гарантії безпеки стосуватиметься "сухопутних сил і протиповітряної оборони".

Нагадаємо, литовський міністр оборони раніше заявляв, що у разі миру Литва могла б направити в Україну кілька сотень військових.

Як повідомлялося, члени "коаліції рішучих", Україна та Сполучені Штати Америки уклали спільну декларацію щодо гарантій безпеки для стабільного і тривалого миру в Україні.