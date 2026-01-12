Науседа рассказал о вкладе Литвы в гарантии безопасности для Украины

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна готова отправить в Украину военных "для поддержания мира", а также присоединиться к морским операциям.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в интервью литовскому общественному вещателю LRT.

Науседа сказал, что не может назвать точное количество военных, которых Литва готова привлечь в рамках гарантий безопасности для Украины, однако отметил, что его страна предоставит "военно-морские возможности".

"Прежде всего хочу подчеркнуть: эти военные направляются не воевать, а поддерживать мир. Да, пока я не могу назвать точные цифры, но Литва принадлежит к тем государствам, которые готовы внести свой вклад. Мы готовы участвовать и морскими возможностями. Сейчас не хотел бы слишком конкретизировать, но да – готовы", – заявил президент Литвы.

На уточняющий вопрос журналиста о том, идет ли речь об отправке офицеров и передаче морского корабля, Науседа ответил утвердительно, однако отказался предоставлять детали.

Также литовский лидер сказал, что вклад Вильнюса в гарантии безопасности будет касаться "сухопутных сил и противовоздушной обороны".

Напомним, литовский министр обороны ранее заявлял, что в случае мира Литва могла бы направить в Украину несколько сотен военных.

Как сообщалось, члены "коалиции решительных", Украина и Соединенные Штаты Америки заключили совместную декларацию о гарантиях безопасности для стабильного и длительного мира в Украине.