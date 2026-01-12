У ЄС констатували, що "у певний момент" доведеться вести переговори з Путіним

На певному етапі процесу встановлення миру в Україні відбудуться перемовини з очільником Кремля Владіміром Путіним, у яких візьме участь і ЄС.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", заявила головна речниця Європейської комісії Паула Піньо під час спілкування з журналістами в Брюсселі 12 січня.

Перемовини з Путіним неминучі, але наразі він не має наміру брати участь у них, вважають у Єврокомісії.

"Ми дуже-дуже наполегливо працюємо заради миру в Україні. Зараз мир в Україні залежить від однієї єдиної особи – це, як ви дуже добре знаєте, президент Путін. Тож, очевидно, у певний момент доведеться провести переговори й з президентом Путіним", – заявила Піньо.

Вона наголосила, що тим часом у цьому напрямку "ведеться багато роботи".

"На жаль, ми не бачимо жодних ознак того, що президент Путін має намір брати участь у таких переговорах. Тож ми ще не там. Але в певний момент ми справді сподіваємося, що відбудуться якісь такі переговори, які зрештою призведуть до миру в Україні", – підкреслила головна речниця Єврокомісії.

Паула Піньо додала, що у ЄС стурбовані також тому, що "йдеться і про нашу безпеку, оскільки Україна є і ми розглядаємо її як частину нашої Європи".

Як повідомляла "Європейська правда", 11 січня президент США Дональд Трамп заявив, що готовий взяти на себе зобов'язання щодо участі Сполучених Штатів в майбутній обороні України, але, за його словами, лише тому, що він упевнений: Росія не спробує вторгнутися знову.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що за підсумками перемовин у Парижі з американською стороною документ про гарантії безпеки "фактично готовий" до погодження з Трампом.

7 січня, нагадаємо, українська делегація проводила зустрічі з американською командою у Парижі.

6 січня у Парижі відбулися переговори "коаліції рішучих" за особистої участі Зеленського. Після зустрічі він заявив, що на цей час вже "є відповіді" щодо багатьох складових європейських гарантій, у тому числі стримуючого контингенту.