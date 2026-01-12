В ЕС констатировали, что "в определенный момент" придется вести переговоры с Путиным

На определенном этапе процесса установления мира в Украине состоятся переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным, в которых примет участие и ЕС.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды", заявила главный спикер Европейской комиссии Паула Пиньо во время общения с журналистами в Брюсселе 12 января.

Переговоры с Путиным неизбежны, но пока он не намерен в них участвовать, считают в Еврокомиссии.

"Мы очень настойчиво работаем ради мира в Украине. Сейчас мир в Украине зависит от одного единственного человека – это, как вы очень хорошо знаете, президент Путин. Поэтому, очевидно, в определенный момент придется провести переговоры и с президентом Путиным", – заявила Пиньо.

Она подчеркнула, что тем временем в этом направлении "ведется много работы".

"К сожалению, мы не видим никаких признаков того, что президент Путин намерен участвовать в таких переговорах. Поэтому мы еще не там. Но в определенный момент мы действительно надеемся, что состоятся какие-то такие переговоры, которые в конечном итоге приведут к миру в Украине", – подчеркнула главная спикер Еврокомиссии.

Паула Пиньо добавила, что в ЕС обеспокоены также тем, что "речь идет и о нашей безопасности, поскольку Украина есть, и мы рассматриваем ее как часть нашей Европы".

Как сообщала "Европейская правда", 11 января президент США Дональд Трамп заявил, что готов взять на себя обязательства по участию Соединенных Штатов в будущей обороне Украины, но, по его словам, только потому, что он уверен: Россия не попытается вторгнуться снова.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что по итогам переговоров в Париже с американской стороной документ о гарантиях безопасности "фактически готов" к согласованию с Трампом.

7 января, напомним, украинская делегация проводила встречи с американской командой в Париже.

6 января в Париже состоялись переговоры "коалиции решительных" при личном участии Зеленского. После встречи он заявил, что на данный момент уже "есть ответы" по многим составляющим европейских гарантий, в том числе сдерживающего контингента.