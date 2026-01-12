Рютте вірить: Трамп робить те, що "правильно" для НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вірить, що президент США Дональд Трамп робить "правильні речі" для Альянсу.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав на пресконференції з прем’єр-міністром Хорватії у Загребі.

У відповідь на питання про внутрішню кризу НАТО в контексті зазіхань Трампа на Гренландію, Рютте відповів, що президент США заохочує членів Альянсу витрачати більше на оборону.

"Я завжди вважаю, що коли люди допомагають Альянсу, вони роблять добрі справи. Дональд Трамп робить правильні речі для НАТО, заохочуючи нас усіх витрачати більше, щоб зрівнятися з витратами США", – заявив Рютте.

Водночас генсек НАТО привітав активізацію зусиль союзників щодо захисту Арктики.

"Я вітаю той факт, що наші колеги, які межують з Арктикою, об’єдналися, працювали разом і вирішили залучити НАТО до все більшої участі…У цей момент ми бачимо, що Данія вже прискорює свої інвестиції в оборону, не тільки в цілому, а й в унікальні оборонні можливості", – сказав він.

Рютте додав, що Альянс працює "у правильному напрямку", щоб допомогти Данії у посиленні її оборони.

Нагадаємо, канцлер Німеччини заявив, що розраховує на участь США у захисті Гренландії.

Також глава МЗС Німеччини заявив про готовність його країни зробити більший внесок у військову безпеку в Арктиці.

Тим часом Дональд Трамп сказав, що система оборони Гренландії складається "з двох собачих упряжок". Раніше президент США допустив, що Вашингтону "можливо, доведеться вибрати" між реалізацією амбіцій щодо захоплення Гренландії та збереженням НАТО.