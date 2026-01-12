Рютте верит: Трамп делает то, что "правильно" для НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте верит, что президент США Дональд Трамп делает "правильные вещи" для Альянса.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал на пресс-конференции с премьер-министром Хорватии в Загребе.

В ответ на вопрос о внутреннем кризисе НАТО в контексте посягательств Трампа на Гренландию, Рютте ответил, что президент США поощряет членов Альянса тратить больше на оборону.

"Я всегда считаю, что когда люди помогают Альянсу, они делают добрые дела. Дональд Трамп делает правильные вещи для НАТО, поощряя нас всех тратить больше, чтобы сравняться с расходами США", – заявил Рютте.

В то же время генсек НАТО приветствовал активизацию усилий союзников по защите Арктики.

"Я приветствую тот факт, что наши коллеги, которые граничат с Арктикой, объединились, работали вместе и решили привлечь НАТО ко все большему участию... В этот момент мы видим, что Дания уже ускоряет свои инвестиции в оборону, не только в целом, но и в уникальные оборонные возможности", – сказал он.

Рютте добавил, что Альянс работает "в правильном направлении", чтобы помочь Дании в усилении ее обороны.

Напомним, канцлер Германии заявил, что рассчитывает на участие США в защите Гренландии.

Также глава МИД Германии заявил о готовности его страны сделать больший вклад в военную безопасность в Арктике.

Тем временем Дональд Трамп сказал, что система обороны Гренландии состоит "из двух собачьих упряжек". Ранее президент США допустил, что Вашингтону"возможно, придется выбрать" между реализацией амбиций по захвату Гренландии и сохранением НАТО.