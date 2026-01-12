Чи стане проблемою для України торгова угода ЄС з Південною Америкою

9 січня у Брюсселі, без фанфар та спілкування з пресою, посли держав-членів ЄС погодили проєкт рішення про уповноваження президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн підписати від імені інституцій ЄС торговельну угоду з блоком південноамериканських країн МЕРКОСУР.

Це рішення та вже запланована 17 січня церемонія підписання угоди в столиці Парагваю мають підвести риску під виснажливою політичною драмою, яка стала фіналом понад 25-річного переговорного марафону.

Про особливості цієї угоди і її наслідки, читайте в статті директора брюссельського офісу асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) Назара Бобицького Протести фермерів та вплив на Україну: які наслідки матиме найбільша торговельна угода ЄС. Далі – стислий її виклад.

Угода про Південний спільний ринок (МЕРКОСУР) була підписана 26 березня 1991 року в столиці Парагваю Асунсьйоні між Бразилією, Аргентиною, Уругваєм та Парагваєм. З часом до участі в блоці були запрошені Венесуела (2013 рік, членство призупинено у 2017 році) та Болівія (2024 рік).

Річний товарообіг між ЄС та МЕРКОСУР складає 111 млрд євро.

При цьому він демонструє доволі збалансовані торговельні відносини: так, експорт товарів з ЄС до МЕРКОСУР у 2024 році досяг 53 млрд євро, а імпорт до ЄС з МЕРКОСУР – 57 млрд євро (з незначним додатним сальдо балансу поточних операцій на користь латиноамериканського блоку).

Експорт ЄС до МЕРКОСУР складався переважно з продукції з високою доданою вартістю: машин та обладнання (26,7 %), фармацевтичної продукції (11,8 %) і транспортних засобів та літаків (11,7 %), які забезпечували близько половини вартості експорту.

Переговори між Європейськими співтовариствами та Південним спільним ринком (МЕРКОСУР) стартували ще у 1999 році. З того часу проєкт угоди постійно еволюціонував та змінювався, відображаючи еволюцію його сторін, передусім ЄС.

Переговори тривали важко, долаючи традиційну для південноамериканських економік філософію імпортозаміщення та захисту національних індустрій за допомогою високих ввізних мит, а також опір європейських агровиробників будь-яким пропозиціям лібералізувати торгівлю агропродукцією, яка є чільною статтею експорту країн МЕРКОСУР.

Постійним закулісним драйвером продовження переговорів з боку ЄС виступав автопром (переважно німецький).

Угода з МЕРКОСУР дозволить отримати поступове (протягом 15 років) зниження ввізних мит для європейських автомобілів, зокрема на електричній тязі, і таким чином помалу відкрити цей ринок для європейських автовиробників.

Повернення до влади президента США Дональда Трампа стало поштовхом для укладення угоди. Європейці та країни МЕРКОСУР відчули себе "в одному човні" посеред урагану MAGA.

17 січня в парагвайській столиці Асунсьйоні відбудеться урочисте підписання торговельного сегмента Угоди ЄС-МЕРКОСУР.

Це стане моментом особистого тріумфу Урсули фон дер Ляйєн та одночасно – суттєво зміцнить позиції Єврокомісії у наступному непростому процесі ратифікації цієї угоди.

Однак вже зараз можна спрогнозувати, що навіть після ратифікації угоди крапку в цій епічній сазі ставити ще зарано. В тому числі – через Україну.

У разі швидкого вступу України до ЄС Євросоюз та країни МЕРКОСУР будуть змушені розпочати перегляд угоди, щоб врахувати нову обставину приєднання до Євросоюзу нової держави-члена, яка суттєво змінить баланс виробництва і попиту на європейському агрохарчовому ринку.

До речі, підготовка угоди з МЕРКОСУР вплинула і на оновлену торговельну угоду, яку Євросоюз уклав з Україною восени 2025 року. Щодо Києва також застосували так звану доктрину "дзеркальних заходів" – Україні довелося погодитися на прискорене впровадження низки норм ЄС у сфері використання засобів захисту рослин і здоров'я тварин як умову продовження дії оновлених тарифних квот на імпорт агропродукції.

