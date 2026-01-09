Президент Євроради привітав затвердження угоди між ЄС і південноамериканськими країнами

Президент Європейської ради Антоніо Кошта вважає, що затвердження в п'ятницю, 9 січня, Європейським Союзом торговельної угоди з південноамериканським блоком МЕРКОСУР після понад 25 років переговорів.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

"Я вітаю сьогоднішнє рішення Ради про затвердження Угоди між ЄС та МЕРКОСУР", – заявив він.

Кошта наголосив, що ця угода є вигідною для Європи, адже приносить "реальні вигоди європейським споживачам та підприємствам".

Також, за його словами, угода є важливою для суверенітету та стратегічної автономії ЄС

"Завдяки цій угоді ЄС формує глобальну економіку", – наголосив Кошта.

Президент Євроради додав, що угода зміцнює права працівників, захист навколишнього середовища та гарантії для європейських фермерів, а також "демонструє, що торговельні партнерства, засновані на правилах, є вигідними для всіх сторін".

Угода, запропонована президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у грудні 2024 року, створить зону вільної торгівлі з населенням понад 700 мільйонів осіб. Європейські компанії отримають доступ до ринку з 280 мільйонами споживачів у Південній Америці, де вже працює близько 30 тисяч фірм ЄС.

Противники угоди, на чолі з Францією, критикують документ через ризики конкуренції з боку імпорту сільськогосподарської продукції з південноамериканських країн.

Щоб переконати країни голосувати за угоду, Єврокомісія представила додаткові заходи для фермерів.

Додаткових гарантій домагалася прем'єрка Італії Мелоні. Зелене світло від Рима фактично забезпечило достатню кількість голосів для ухвалення угоди, підписання якої блокувалося через внутрішні розбіжності між країнами ЄС.