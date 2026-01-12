Станет ли проблемой для Украины торговое соглашение ЕС с Южной Америкой

9 января в Брюсселе, без фанфар и общения с прессой, послы государств-членов ЕС согласовали проект решения о полномочиях президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен подписать от имени институтов ЕС торговое соглашение с блоком южноамериканских стран МЕРКОСУР.

Это решение и уже запланированная на 17 января церемония подписания соглашения в столице Парагвая должны подвести черту под изнурительной политической драмой, которая стала финалом более чем 25-летнего переговорного марафона.

Соглашение о Южном общем рынке (МЕРКОСУР) было подписано 26 марта 1991 года в столице Парагвая Асунсьоне между Бразилией, Аргентиной, Уругваем и Парагваем. Со временем к участию в блоке были приглашены Венесуэла (2013 год, членство приостановлено в 2017 году) и Боливия (2024 год).

Годовой товарооборот между ЕС и МЕРКОСУР составляет 111 млрд евро.

При этом он демонстрирует довольно сбалансированные торговые отношения: так, экспорт товаров из ЕС в МЕРКОСУР в 2024 году достиг 53 млрд евро, а импорт в ЕС из МЕРКОСУР – 57 млрд евро (с незначительным положительным сальдо баланса текущих операций в пользу латиноамериканского блока).

Экспорт ЕС в МЕРКОСУР состоял преимущественно из продукции с высокой добавленной стоимостью: машин и оборудования (26,7%), фармацевтической продукции (11,8%) и транспортных средств и самолетов (11,7%), которые обеспечивали около половины стоимости экспорта.

Переговоры между Европейскими сообществами и Южным общим рынком (МЕРКОСУР) начались еще в 1999 году. С тех пор проект соглашения постоянно эволюционировал и менялся, отражая эволюцию его сторон, прежде всего ЕС.

Переговоры шли тяжело, преодолевая традиционную для южноамериканских экономик философию импортозамещения и защиты национальных индустрий с помощью высоких ввозных пошлин, а также сопротивление европейских агропроизводителей любым предложениям либерализовать торговлю агропродукцией, которая является ведущей статьей экспорта стран МЕРКОСУР.

Постоянным закулисным драйвером продолжения переговоров со стороны ЕС выступал автопром (преимущественно немецкий).

Соглашение с МЕРКОСУР позволит получить постепенное (в течение 15 лет) снижение ввозных пошлин для европейских автомобилей, в частности на электрической тяге, и таким образом постепенно открыть этот рынок для европейских автопроизводителей.

Возвращение к власти президента США Дональда Трампа стало толчком для заключения соглашения. Европейцы и страны МЕРКОСУР почувствовали себя "в одной лодке" посреди урагана MAGA.

17 января в парагвайской столице Асунсьоне состоится торжественное подписание торгового сегмента Соглашения ЕС-МЕРКОСУР.

Это станет моментом личного триумфа Урсулы фон дер Ляйен и одновременно – существенно укрепит позиции Еврокомиссии в следующем непростом процессе ратификации этого соглашения.

Однако уже сейчас можно прогнозировать, что даже после ратификации соглашения ставить точку в этой эпической саге еще рано. В том числе – из-за Украины.

В случае быстрого вступления Украины в ЕС Евросоюз и страны МЕРКОСУР будут вынуждены начать пересмотр соглашения, чтобы учесть новое обстоятельство присоединения к Евросоюзу нового государства-члена, которое существенно изменит баланс производства и спроса на европейском агропродовольственном рынке.

Кстати, подготовка соглашения с МЕРКОСУР повлияла и на обновленное торговое соглашение, которое Евросоюз заключил с Украиной осенью 2025 года. По отношению к Киеву также использовали так называемую доктрину "зеркальных мер" – Украине пришлось согласиться на ускоренное внедрение длинного ряда норм ЕС в сфере использования средств защиты растений и здоровья животных как условие продления действия обновленных тарифных квот на импорт агропродукции.

