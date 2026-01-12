Китай застеріг США від спроби використати його задля реалізації інтересів у Гренландії

Китай заявив у понеділок, 12 січня, що США не повинні використовувати інші країни як "привід" для реалізації своїх інтересів у Гренландії.

Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін, цитує AP, пише "Європейська правда".

На запитання про заяви США про необхідність захоплення Гренландії Вашингтоном, щоб запобігти контролю над нею з боку Китаю та Росії, Мао відповіла, що "діяльність Китаю в Арктиці спрямована на сприяння миру, стабільності та сталому розвитку в регіоні та відповідає міжнародному праву".

"Права і свободи всіх країн на здійснення діяльності в Арктиці відповідно до закону повинні повністю поважатися. США не повинні переслідувати власні інтереси, використовуючи інші країни як привід", – наголосила вона.

Також представниця китайського міністерства зазначила, що "Арктика належить до загальних інтересів міжнародної спільноти".

Трамп використовував різні обґрунтування для свого бажання взяти під контроль геополітично важливий острів від національної безпеки до гірничодобувних інтересів.

Водночас дипломати з країн Північної Європи відкинули заяви президента США про те, що російські та китайські судна начебто діють поблизу Гренландії.

"Просто неправда, що китайці та росіяни там є. Я бачив розвіддані. Там немає ні кораблів, ні підводних човнів", – сказав один із дипломатів.

ЗМІ писали, що британський уряд веде переговори з європейськими союзниками про розгортання військових сил у Гренландії, які б охороняли Арктику для Трампа.

