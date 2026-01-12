Китай предостерег США от попытки использовать его для реализации интересов в Гренландии

Китай заявил в понедельник, 12 января, что США не должны использовать другие страны как "повод" для реализации своих интересов в Гренландии.

Об этом заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин, цитирует AP, пишет "Европейская правда".

На вопрос о заявлениях США о необходимости захвата Гренландии Вашингтоном, чтобы предотвратить контроль над ней со стороны Китая и России, Мао ответила, что "деятельность Китая в Арктике направлена на содействие миру, стабильности и устойчивому развитию в регионе и соответствует международному праву".

"Права и свободы всех стран на осуществление деятельности в Арктике в соответствии с законом должны полностью уважаться. США не должны преследовать собственные интересы, используя другие страны как повод", – подчеркнула она.

Также представительница китайского министерства отметила, что "Арктика касается общих интересов международного сообщества".

Трамп использовал различные обоснования для своего желания взять под контроль геополитически важный остров от национальной безопасности до горнодобывающих интересов.

В то же время дипломаты из стран Северной Европы отвергли заявления президента США о том, что российские и китайские суда якобы действуют вблизи Гренландии.

"Просто неправда, что китайцы и россияне там есть. Я видел разведданные. Там нет ни кораблей, ни подводных лодок", – сказал один из дипломатов.

СМИ писали, что британское правительство ведет переговоры с европейскими союзниками о развертывании военных сил в Гренландии, которые бы охраняли Арктику для Трампа.

