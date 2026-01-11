ЗМІ: у Північній Європі відкинули заяви Трампа про те, що РФ та Китай діють біля Гренландії

Дипломати з країн Північної Європи відкинули заяви президента США Дональда Трампа про те, що російські та китайські судна начебто діють поблизу Гренландії.

Про це пише Financial Times із посиланням на слова обізнаних дипломатів, передає "Європейська правда".

Два високопоставлені дипломати з країн Північної Європи, які мають доступ до брифінгів розвідки НАТО, заявили, що в останні роки навколо Гренландії не було жодних ознак присутності російських і китайських кораблів або підводних човнів.

"Просто неправда, що китайці та росіяни там є. Я бачив розвіддані. Там немає ні кораблів, ні підводних човнів", – сказав один із дипломатів.

Інший, з іншої північної країни, зазначив, що "ідея, що води навколо Гренландії кишать російськими та китайськими кораблями або підводними човнами, просто не відповідає дійсності".

"Вони є в Арктиці, так, але на російській стороні", – наголосив він.

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде також відкинув ці твердження.

"Неправда, що навколо Гренландії спостерігається велика активність Росії чи Китаю. Активність є в нашому сусідстві. Але навколо Гренландії її дуже мало", – акцентував міністр.

Трамп використовував різні обґрунтування для свого бажання взяти під контроль геополітично важливий острів від національної безпеки до гірничодобувних інтересів.

ЗМІ писали, що британський уряд веде переговори з європейськими союзниками про розгортання військових сил у Гренландії, які б охороняли Арктику для Трампа.

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що силова анексія Гренландії Сполученими Штатами, якби таке сталося, означатиме кінець НАТО.

