Зеленський доручив фіналізувати документ про гарантії безпеки зі США

Президент України Володимир Зеленський доручив переговорній команді фіналізувати документ про гарантії безпеки зі США та передати його на розгляд президентів двох країн.

Про це, як пише "Європейська правда", він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Зеленський написав, що обговорив з командою графік зустрічей з американською стороною, в тому числі й щодо "можливого підписання" документу про гарантії безпеки.

Також президент доручив прем’єр-міністерці Юлії Свириденко, віцепремʼєр-міністру Тарасу Качці та міністру економіки Олексію Соболеву забезпечити "експертизу всіх економічних аспектів" майбутніх угод між Україною, Сполученими Штатами та Європою.

Зеленський повторив, що очікує на "чіткий фідбек" від російської сторони щодо завершення війни, інакше тиск на Росію має посилюватися.

"Розуміємо, що американська сторона перебуває в комунікації з Росією щодо базової політичної рамки для закінчення війни. Ми сформулювали наше бачення, і повинен бути чіткий фідбек від Росії, чи готові вони закінчити війну на реальних умовах. Якщо такої готовності не буде, тиск на агресора має й надалі посилюватися", – написав президент.

Як повідомляла "Європейська правда", 11 січня президент США Дональд Трамп заявив, що готовий взяти на себе зобов'язання щодо участі Сполучених Штатів в майбутній обороні України, але, за його словами, лише тому, що він упевнений: Росія не спробує вторгнутися знову.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що за підсумками перемовин у Парижі з американською стороною документ про гарантії безпеки "фактично готовий" до погодження з Трампом.

7 січня, нагадаємо, українська делегація проводила зустрічі з американською командою у Парижі.

6 січня у Парижі відбулися переговори "коаліції рішучих" за особистої участі Зеленського. Після зустрічі він заявив, що на цей час вже "є відповіді" щодо багатьох складових європейських гарантій, у тому числі стримуючого контингенту.