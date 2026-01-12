Зеленский поручил финализировать документ о гарантиях безопасности с США

Президент Украины Владимир Зеленский поручил переговорной команде финализировать документ о гарантиях безопасности с США и передать его на рассмотрение президентов двух стран.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сообщил в своем Telegram-канале.

Зеленский написал, что обсудил с командой график встреч с американской стороной, в том числе и по "возможному подписанию" документа о гарантиях безопасности.

Также президент поручил премьер-министру Юлии Свириденко, вице-премьер-министру Тарасу Качке и министру экономики Алексею Соболеву обеспечить "экспертизу всех экономических аспектов" будущих соглашений между Украиной, Соединенными Штатами и Европой.

Зеленский повторил, что ожидает "четкого фидбека" от российской стороны по поводу завершения войны, иначе давление на Россию должно усиливаться.

"Понимаем, что американская сторона находится в коммуникации с Россией относительно базовой политической рамки для окончания войны. Мы сформулировали наше видение, и должен быть четкий фидбек от России, готовы ли они закончить войну на реальных условиях. Если такой готовности не будет, давление на агрессора должно и в дальнейшем усиливаться", – написал президент.

Как сообщала "Европейская правда", 11 января президент США Дональд Трамп заявил, что готов взять на себя обязательства по участию Соединенных Штатов в будущей обороне Украины, но, по его словам, только потому, что он уверен: Россия не попытается вторгнуться снова.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что по итогам переговоров в Париже с американской стороной документ о гарантиях безопасности "фактически готов" к согласованию с Трампом.

7 января, напомним, украинская делегация проводила встречи с американской командой в Париже.

6 января в Париже состоялись переговоры "коалиции решительных" при личном участии Зеленского. После встречи он заявил, что на данный момент уже "есть ответы" по многим составляющим европейских гарантий, в том числе сдерживающего контингента.