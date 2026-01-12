Испания задержала судно с 10 тоннами кокаина, который спрятали в соли

Испанская полиция осуществила крупнейшую в истории изъятие кокаина в открытом море, перехватив судно, перевозившее почти 10 тонн кокаина, спрятанного в партии соли.

Об этом сообщила полиция в понедельник, 12 января, пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Как отмечается, судно направлялось из Бразилии в Европу. В результате операции правоохранители арестовали 13 человек, находившихся на борту судна.

Береговой охране пришлось буксировать судно, у которого закончилось топливо, в порт Санта-Круз-де-Тенерифе на Канарских островах.

Затем полицейские изъяли 294 тюка наркотиков и пистолет.

На изображениях видно, как полицейские с помощью лопат и руками выкапывают кокаин из-под соли.

Фото: полиция Испании

Фото: полиция Испании

Фото: полиция Испании

В международной операции также участвовали Управление США по борьбе с наркотиками, Федеральная полиция Бразилии, Национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью и органы власти Франции и Португалии.

В начале октября в аэропорту итальянского города Бергамо правоохранители задержали 46-летнюю женщину румынского происхождения, которая пыталась перевезти в своем теле 120 капсул с героином.

В Нидерландах перехватили 1200 кг кокаина, среди задержанных оказался 14-летний подросток.

В конце декабря итальянская полиция задержала 384 человека и изъяла 1,4 тонны наркотиков в ходе масштабной операции против наркотрафика.