Каллас погрожує Ірану посиленням санкцій за жорстоке придушення протестів

Глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що ЄС може запровадити нові санкції проти Ірану після жорсткого придушення антиурядових протестів, внаслідок чого могли загинути сотні людей.

Про це Каллас сказала в інтерв’ю Politico, повідомляє "Європейська правда".

Топдипломатка ЄС нагадала, що проти Ірану вже діють санкції за порушення прав людини, діяльність з розповсюдження ядерної зброї та підтримку війни Росії в Україні.

"І я готова запропонувати додаткові санкції у відповідь на жорстоке придушення протестувальників режимом", – підкреслила вона.

Коментар Каллас є найсильнішою реакцією офіційного представника ЄС на криваве придушення протестів в Ірані.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила на вихідних, що Брюссель "стежить" за ситуацією, а глава Європейського парламенту Роберта Метсола написала в X, що "Європа повинна усвідомити свій обов'язок і необхідність діяти".

"Режим має досвід придушення протестів, і ми бачимо жорстку реакцію сил безпеки. Громадяни борються за майбутнє, яке вони самі обирають, і ризикують усім, щоб їх почули", – додала Каллас.

Тим часом ЗМІ повідомили, що президент США Дональд Трамп розглядає низку потенційних варіантів військових дій в Ірані після того, як розгін антиурядових протестів спричинив загибель десятків людей.

Трамп останніми днями неодноразово погрожував втручанням та застеріг іранське керівництво від застосування сили проти демонстрантів. У суботу Трамп заявив, що Сполучені Штати готові допомогти іранцям здобути свободу.