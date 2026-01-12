Метсола решила запретить иранским дипломатам доступ в Европарламент

Президент Европейского парламента Роберта Метсола приняла решение о запрете для иранских дипломатов посещать все здания этой институции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Politico.

Решение принято в ответ на жесткое подавление антиправительственных протестов в Иране.

Роберта Метсола объявила об этом решении в письме к депутатам Европарламента. Запрет будет касаться всех зданий Парламента в Брюсселе и Страсбурге, где проходят основные дебаты, а также секретариата в Люксембурге.

Это будет означать, что любого с иранским паспортом будут проверять на входе, а тем, кто работает непосредственно на иранский режим, будет немедленно отказано в доступе.

"Народ Ирана может и впредь полагаться на поддержку, солидарность и действия этого парламента", – написала Метсола в своем письме, с которым ознакомилось Politico.

На выходных Метсола подняла вопрос о возможности новых санкций ЕС против Ирана. Сейчас новые санкционные меры рассматривает дипломатическая служба блока.

Одна из идей заключается в признании Корпуса стражей Исламской революции террористической организацией, что поможет "расширить санкции ЕС, чтобы они охватывали всех лиц, причастных к репрессиям, насилию и казням", – написала Метсола в письме.

Напомним, глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС может ввести новые санкции против Ирана после жесткого подавления антиправительственных протестов, в результате чего могли погибнуть сотни людей.

Между тем СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп рассматривает ряд потенциальных вариантов военных действий в Иране после того, как разгон антиправительственных протестов привел к гибели десятков людей.

Трамп в последние дни неоднократно угрожал вмешательством и предостерег иранское руководство от применения силы против демонстрантов. В субботу Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы помочь иранцам обрести свободу.