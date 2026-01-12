Винищувачі НАТО супроводжували літаки РФ, що порушили правила польоту над Балтикою

Минулого тижня винищувачі, які виконують завдання з повітряного патрулювання НАТО в країнах Балтії, злетіли один раз, щоб ідентифікувати та супроводжувати російський літак, який порушив правила польоту.

Про це повідомило Міністерство національної оборони Литви, цитує LRT, пише "Європейська правда".

За інформацією міністерства, винищувачі НАТО з повітряного патрулювання злетіли минулого понеділка, щоб ідентифікувати літак Су-30, який летів у міжнародному повітряному просторі з Калінінградської області Російської Федерації до її материкової частини.

За даними литовського оборонного відомства, винищувачі НАТО, що виконують функції повітряної поліції, також ідентифікували один літак Ан-26, що летів у міжнародному повітряному просторі з материкової частини Російської Федерації до Калінінградської області.

Обидва літаки летіли без радіолокаційних транспондерів, без планів польоту і підтримували радіозв'язок з Регіональним центром управління польотами.

На початку грудня винищувачі НАТО, які патрулюють повітряний простір країн Балтії, тричі піднімалися в повітря для ідентифікації та супроводу російських літаків.

Також ЗМІ писали, що НАТО звернувся до Туреччини з проханням надати винищувачі F-16 для участі в місії з охорони повітряного простору Балтії у 2026 році, на кілька місяців раніше, ніж передбачалося за графіком ротації.