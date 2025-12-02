Винищувачі НАТО тричі за тиждень піднімалися через літаки РФ

Винищувачі НАТО, які патрулюють повітряний простір країн Балтії, минулого тижня тричі піднімалися в повітря для ідентифікації та супроводу російських літаків.

Про це повідомляє Міністерство національної оборони Литви, пише "Європейська правда".

Як зазначається, інциденти відбулися минулого тижня, з 24 по 30 листопада.

У понеділок, 24 листопада, винищувачі НАТО злетіли для ідентифікації літака Іл-20. Літак летів у міжнародному просторі поблизу Калінінградської області РФ.

Російський екіпаж вимкнув транспондер та не виходив на звʼязок із Регіональним центром управління повітряним рухом. Така ж ситуація сталася 28 листопада.

27 листопада винищувачі НАТО, що виконували завдання з повітряного патрулювання, вилетіли для ідентифікації двох літаків Ту-22М3 і двох літаків Су-35, які летіли в міжнародному повітряному просторі з материкової частини Росії.

Зазначимо, у неділю, 30 листопада, о 18:09 над аеропортом литовського Вільнюса були введені тимчасові обмеження повітряного простору – його відкрили через 11 годин.

У жовтні Литва закрила обидва пункти пропуску на кордоні з Білоруссю у відповідь на польоти повітряних куль, але знову відкрила їх, оскільки перебої в повітряному русі, здавалося, припинилися.

Міністри закордонних справ і транспорту Литви звернулися до Європейської комісії з проханням запровадити додаткові санкції проти Мінська через польоти повітряних куль з контрабандою.