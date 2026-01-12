Истребители НАТО сопровождали самолеты РФ, нарушившие правила полета над Балтикой

На прошлой неделе истребители, выполняющие задачи по воздушному патрулированию НАТО в странах Балтии, взлетели один раз, чтобы идентифицировать и сопроводить российский самолет, нарушивший правила полета.

Об этом сообщило Министерство национальной обороны Литвы, цитирует LRT, пишет "Европейская правда".

По информации министерства, истребители НАТО из воздушного патрулирования взлетели в прошлый понедельник, чтобы идентифицировать самолет Су-30, который летел в международном воздушном пространстве из Калининградской области Российской Федерации в ее материковую часть.

По данным литовского оборонного ведомства, истребители НАТО, выполняющие функции воздушной полиции, также идентифицировали один самолет Ан-26, летевший в международном воздушном пространстве из материковой части Российской Федерации в Калининградскую область.

Оба самолета летели без радиолокационных транспондеров, без планов полета и поддерживали радиосвязь с Региональным центром управления полетами.

В начале декабря истребители НАТО, патрулирующие воздушное пространство стран Балтии, трижды поднимались в воздух для идентификации и сопровождения российских самолетов.

Также СМИ писали, что НАТО обратилось к Турции с просьбой предоставить истребители F-16 для участия в миссии по охране воздушного пространства Балтии в 2026 году, на несколько месяцев раньше, чем предусматривалось по графику ротации.