ЗМІ: суд у Польщі продовжив утримання під вартою вченого РФ, який проводив розкопки в Криму

Новини — Понеділок, 12 січня 2026, 20:12 — Уляна Кричковська

Варшавський суд вирішив продовжити термін утримання під вартою російського археолога Александра Б.

Про це дізналися журналісти RMF24, пише "Європейська правда". 

Александр Б. переслідується Україною через участь у незаконних археологічних розкопках, проведених Росією у тимчасово окупованому Криму.

Польський суд розглядає питання про екстрадицію росіянина до України, а остаточне рішення повинне бути ухвалене на наступному засіданні у четвер, 15 січня.

Суд вирішив, що продовження терміну утримання під вартою до 4 березня необхідне для ефективного проведення процедури екстрадиції. 

За словами суддів, злочин, у якому звинувачується археолог, має польські еквіваленти й переслідується в Польщі. Також підтверджено, що цей злочин не підлягає давності, а можливість втечі росіянина залишалася б високою, оскільки він не має постійного місця проживання в Польщі.

Якщо суд визнає екстрадицію юридично допустимою, остаточне рішення про передачу вченого українській владі прийматиме польський міністр юстиції.

Ймовірно, йдеться про Александра Бутягіна, якому у листопаді 2024 року Служба безпеки України заочно оголосила про підозру

У Кремлі назвали це затримання "свавіллям" і заявили, що будуть працювати над звільненням археолога.

8 січня писали, що прокурори окружного суду у польській Варшаві підтримують екстрадицію до України російського археолога Александра Б.

