ЗМІ: польські прокурори підтримують екстрадицію вченого РФ за розкопки в Криму

Прокурори окружного суду у польській Варшаві підтримують екстрадицію до України російського археолога Александра Б., який був затриманий Агентством внутрішньої безпеки Польщі (ABW), і якого розшукує Україна за підозрою в незаконних археологічних роботах на території окупованого Криму.

Про це стало відомо польському мовнику RMF24, передає "Європейська правда".

Як стало відомо польському мовнику, заява про екстрадицію російського археолога надійшла до окружного суду у Варшаві. Прокуратура у своїй позиції, доданій до заяви, підтримала вимогу України про видачу вченого.

Під час першого етапу провадження, який розпочався у грудні, росіянина затримали у Польщі, а прокуратура звернулася до суду з клопотанням про продовження його утримання під вартою.

Термін попереднього ув'язнення росіянина закінчується в понеділок, 12 січня, і суд має вирішити, чи продовжувати його утримання до ухвалення остаточного рішення щодо екстрадиції.

Наразі до суду подано електронну версію запиту про екстрадицію. Оригінали документів, а також переклади очікуються завтра.

Водночас слідчі подали до суду клопотання про продовження терміну попереднього ув'язнення затриманого.

Важливо, що польський суд розглядатиме лише питання правової допустимості екстрадиції до України. Якщо суд визнає це рішення можливим, остаточне слово щодо екстрадиції залишатиметься за міністром юстиції Польщі. Якщо ж суд дійде висновку, що екстрадиція є недопустимою, процес не продовжуватиметься.

Ймовірно, йдеться про Александра Бутягіна, якому у листопаді 2024 року Служба безпеки України заочно оголосила про підозру.

У Кремлі назвали це затримання "свавіллям" і заявили, що будуть працювати над звільненням археолога.