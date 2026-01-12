СМИ: суд в Польше продлил содержание под стражей ученого РФ, который проводил раскопки в Крыму

Варшавский суд решил продлить срок содержания под стражей российского археолога Александра Б.

Об этом узнали журналисты RMF24, пишет "Европейская правда".

Александр Б. преследуется Украиной за участие в незаконных археологических раскопках, проведенных Россией во временно оккупированном Крыму.

Польский суд рассматривает вопрос об экстрадиции россиянина в Украину, а окончательное решение должно быть принято на следующем заседании в четверг, 15 января.

Суд решил, что продление срока содержания под стражей до 4 марта необходимо для эффективного проведения процедуры экстрадиции.

По словам судей, преступление, в котором обвиняется археолог, имеет польские эквиваленты и преследуется в Польше. Также подтверждено, что это преступление не подлежит давности, а вероятность побега россиянина оставалась бы высокой, поскольку он не имеет постоянного места жительства в Польше.

Если суд признает экстрадицию юридически допустимой, окончательное решение о передаче ученого украинским властям будет принимать польский министр юстиции.

Вероятно, речь идет об Александре Бутягине, которому в ноябре 2024 года Служба безопасности Украины заочно объявила о подозрении.

В Кремле назвали это задержание "произволом" и заявили, что будут работать над освобождением археолога.

8 января писали, что прокуроры окружного суда в польской Варшаве поддерживают экстрадицию в Украину российского археолога Александра Б.