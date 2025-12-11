У Кремлі обурилися затриманням у Польщі російського археолога

Речник Кремля Дмитрій Пєсков обурився затриманням польськими правоохоронцями російського археолога, якого Україна розшукує за проведення незаконних археологічних розкопок в окупованому Криму.

Його слова цитує РБК, передає "Європейська правда".

Польські правоохоронці не називали прізвища росіянина, але мова, ймовірно, йшла про Александра Бутягіна, якому в листопаді 2024 року Служба безпеки України заочно оголосила про підозру.

Російські ЗМІ пишуть, що мова справді йшла про Бутягіна. Цей інцидент викликав хвилю обурення у Кремлі.

"Це правове свавілля. Абсолютно. Ми будемо вимагати, природно, по дипломатичних каналах права на захист інтересів нашого громадянина", – заявив Пєсков.

За словами Пєскова, зараз найголовніше – звільнити росіянина.

"Але, беручи до уваги оскаженілість, яка панує щодо нашої країни у Варшаві, це не найвідповідніша для поїздок наших громадян країна", – додав він.

Як писали, очікується, що тепер Україна надішле Польщі офіційний запит про екстрадицію. Коли ці документи надійдуть, суд розгляне їх і вирішить, чи є підстави для екстрадиції підозрюваного до України.

За злочин, у якому підозрюють Бутягіна, йому передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від одного до 10 років.

Нагадаємо, 7 грудня Польща подала запити на "червоні" ордери на арешт Інтерполу щодо українських громадян Євгенія Іванова та Олександра Кононова, яких слідство вважає виконавцями диверсій на польській залізниці на замовлення РФ.

Перед цим у Польщі ухвалили заочне рішення про арешт обох підозрюваних та видали європейський ордер на арешт одного з українців.

Йдеться про підрив залізниці біля села Міка та підкладання об’єктів на залізничу інфраструктуру біля станції Пулави 15-16 листопада.

За висновками слідства, йдеться про диверсію в інтересах Росії. Підозрювані в’їхали до Польщі за фальшивими документами і провели в країні лише кілька годин, після чого виїхали до Білорусі.