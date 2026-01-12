Головнокомандувач ЗС Британії: наші військові в Україні мають бути в безпеці

Головнокомандувач Збройних сил Великої Британії Річард Найтон заявив, що має бути впевненим у безпеці британських військових у разі їх відправлення в Україну в рамках гарантій безпеки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Головнокомандувач Збройних сил Британії заявив, що він не розгорне збройні сили в Україні, якщо "не буде задоволений їхньою безпекою".

У відповідь на запитання депутата-консерватора Джессі Нормана з комітету з оборони про те, чи будуть британські війська, розгорнуті для контролю за виконанням мирної угоди в Україні, забезпечені так, щоб мати змогу "підтримувати безпечний потенціал" Найтон відповів ствердно.

"Я впевнений, що ми розгорнемо людей, щоб забезпечити їхню безпеку", – сказав він.

На уточнювальне запитання про те, чи враховує головнокомандувач операційні ризики такої місії, Найтон сказав, що цим займаються всі учасники "коаліції рішучих"

"Завдяки активній участі у плануванні, у нас є засоби для виконання встановлених вимог, і це додаткове фінансування зменшить ризик", – заявив головнокомандувач ЗС Британії.

Нагадаємо, Британія і Франція зобов'язалися у декларації від 6 січня розгорнути війська в Україні в разі укладення мирної угоди.

Газета The Times повідомила, що Британія надішле менш як 7500 військових до України для контролю за виконанням потенційної мирної угоди.

Водночас Гілі відмовився повідомити, скільки військових Велика Британія надішле до України для підтримки миру.

