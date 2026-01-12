Главнокомандующий ВС Великобритании: наши военные в Украине должны быть в безопасности

Главнокомандующий Вооруженными силами Великобритании Ричард Нейтон заявил, что должен быть уверен в безопасности британских военных в случае их отправки в Украину в рамках гарантий безопасности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Главнокомандующий Вооруженными силами Великобритании заявил, что он не развернет вооруженные силы в Украине, если "не будет удовлетворен их безопасностью".

В ответ на вопрос депутата-консерватора Джесси Нормана из комитета по обороне о том, будут ли британские войска, развернутые для контроля за выполнением мирного соглашения в Украине, обеспечены так, чтобы иметь возможность "поддерживать безопасный потенциал", Нейтон ответил утвердительно.

"Я уверен, что мы развернем людей, чтобы обеспечить их безопасность", – сказал он.

На уточняющий вопрос о том, учитывает ли главнокомандующий операционные риски такой миссии, Нейтон сказал, что этим занимаются все участники "коалиции решительных".

"Благодаря активному участию в планировании, у нас есть средства для выполнения установленных требований, и это дополнительное финансирование уменьшит риск", – заявил главнокомандующий ВС Великобритании.

Напомним, Великобритания и Франция обязались в декларации от 6 января развернуть войска в Украине в случае заключения мирного соглашения.

Газета The Times сообщила, что Великобритания отправит менее 7500 военных в Украину для контроля за выполнением потенциального мирного соглашения.

В то же время Гилли отказался сообщить, сколько военных Великобритания отправит в Украину для поддержания мира.

