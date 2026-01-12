На Корсиці застрелили колишнього лідера сепаратистів

Неподалік французького міста Аяччо, що на Корсиці, застрелили колишнього лідера корсиканських сепаратистів.

Про це Reuters повідомив прокурор Ніколя Септе, пише "Європейська правда".

Колишнього лідера корсиканських сепаратистів застрелили під час похорону його матері в понеділок, 12 січня, у селі Веро, що за 30 км на схід від Аяччо.

"Він був вбитий пострілом з великої відстані", – повідомив Септе, а місцева поліція підтвердила факт вбивства.

71-річний Орсоні очолював сепаратистський рух під назвою "Корсиканський рух за самовизначення", який французька поліція вважала легальним прикриттям для збройного угруповання "Корсиканський фронт національного визволення – традиційне крило".

Влада пов'язувала "Корсиканський фронт національного визволення – традиційне крило" з серією нападів на острові в 1990-х роках, відповідальність за деякі з яких взяло на себе угруповання.

Орсоні також був звинувачений, засуджений і згодом помилуваний у зв'язку з кулеметним нападом на іранське посольство в Парижі в 1980 році.

У 2023 році "Корсиканський фронт національного визволення" влаштував серію вибухів, протестуючи проти намірів Парижа надати Корсиці лише ширшу автономію.

Загострення на Корсиці відбулось після того, як президент Франції Емманюель Макрон запропонував надати для Корсики обмежений автономний статус, ініціювавши зміни до конституції – але без визнання її незалежності.

На Корсиці існує впливовий націоналістичний рух. У 1998 році активісти, що виступали за незалежність острова, застрелили головного французького посадовця на Корсиці Клода Еріньяка. Інші акти насильства були здебільшого низького рівня, часто пов'язані з вибуховими пристроями, закладеними в автомобілях або будівлях вночі, коли в них нікого не було.

