На Корсике застрелили бывшего лидера сепаратистов

Недалеко от французского города Аяччо на Корсике застрелили бывшего лидера корсиканских сепаратистов.

Об этом Reuters сообщил прокурор Николя Септе, пишет "Европейская правда".

Бывшего лидера корсиканских сепаратистов застрелили во время похорон его матери в понедельник, 12 января, в деревне Веро, что в 30 км к востоку от Аяччо.

"Он был убит выстрелом с большого расстояния", – сообщил Септе, а местная полиция подтвердила факт убийства.

71-летний Орсони возглавлял сепаратистское движение под названием "Корсиканское движение за самоопределение", которое французская полиция считала легальным прикрытием для вооруженной группировки "Корсиканский фронт национального освобождения – традиционное крыло".

Власти связывали "Корсиканский фронт национального освобождения – традиционное крыло" с серией нападений на острове в 1990-х годах, ответственность за некоторые из которых взяла на себя группировка.

Орсони также был обвинен, осужден и впоследствии помилован в связи с пулеметным нападением на иранское посольство в Париже в 1980 году.

В 2023 году "Корсиканский фронт национального освобождения" устроил серию взрывов, протестуя против намерений Парижа предоставить Корсике лишь более широкую автономию.

Обострение на Корсике произошло после того, как президент Франции Эммануэль Макрон предложил предоставить Корсике ограниченный автономный статус, инициировав изменения в конституцию, но без признания ее независимости.

На Корсике существует влиятельное националистическое движение. В 1998 году активисты, выступавшие за независимость острова, застрелили главного французского чиновника на Корсике Клода Эриньяка. Другие акты насилия были в основном низкого уровня, часто связаны со взрывными устройствами, заложенными в автомобилях или зданиях ночью, когда в них никого не было.

Читайте также: Макрон идет навстречу сепаратистам: Париж готов обсуждать параметры автономии Корсики.