США про удар "Орєшніком" по Україні: незрозуміла ескалація

Заступниця постійного представника США при ООН Теммі Брюс назвала "незрозумілою ескалацією" застосування Росією балістичної ракети "Орєшнік" проти України.

Про це Брюс заявила під час засідання Ради безпеки ООН, її цитує "Радіо Свобода", повідомляє "Європейська правда".

Представниця США наголосила, що Україна й Росія мають шукати шляхи до деескалації конфлікту з огляду на мирні зусилля, очолювані президентом Дональдом Трампом.

"Щодо України, зокрема запуску балістичної ракети "Орєшнік", здатної нести ядерну зброю, спрямованої проти України поблизу кордону з Польщею та НАТО: це є черговою небезпечною і незрозумілою ескалацією цієї війни, навіть попри те, що Сполучені Штати терміново співпрацюють з Києвом, іншими партнерами й Москвою, щоб припинити війну шляхом переговорів", – зазначила вона.

За словами Брюс, замість роботи над мирним урегулюванням, "дії Росії ризикують розширити і посилити війну".

"Ми засуджуємо постійні атаки Росії на енергетичні об’єкти України та іншу цивільну інфраструктуру, що посилюються. Ці напади є глузуванням зі справи миру, яка має першорядне значення для світу і президента Трампа", – додала вона.

Дипломатка закликала Росію, Україну і Європу до "серйозного прагнення миру", щоб "покласти край цьому кошмару".

Як повідомляла "Європейська правда", президент України Володимир Зеленський заявив, що після нічної повітряної атаки РФ, у якій було залучено балістичну ракету "Орєшнік", потрібна чітка реакція світу, зокрема – Сполучених Штатів.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після масованої атаки РФ у ніч проти 9 січня закликав партнерів вжити негайних заходів щодо посилення тиску на Москву.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас розцінила друге використання Росією ракети "Орєшнік" як ескалацію проти України та попередження для Європи.