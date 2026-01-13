США об ударе "Орешником" по Украине: непонятная эскалация

Заместитель постоянного представителя США при ООН Тэмми Брюс назвала "непонятной эскалацией" применение Россией баллистической ракеты "Орешник" против Украины.

Об этом Брюс заявила во время заседания Совета безопасности ООН, ее цитирует "Радио Свобода", сообщает "Европейская правда".

Представительница США подчеркнула, что Украина и Россия должны искать пути к деэскалации конфликта, учитывая мирные усилия, возглавляемые президентом Дональдом Трампом.

"Что касается Украины, в частности запуска баллистической ракеты "Орешник", способной нести ядерное оружие, направленной против Украины вблизи границы с Польшей и НАТО: это является очередной опасной и непонятной эскалацией этой войны, даже несмотря на то, что Соединенные Штаты срочно сотрудничают с Киевом, другими партнерами и Москвой, чтобы прекратить войну путем переговоров", – отметила она.

По словам Брюс, вместо работы над мирным урегулированием, "действия России рискуют расширить и усилить войну".

"Мы осуждаем постоянные атаки России на энергетические объекты Украины и другую гражданскую инфраструктуру, которые усиливаются. Эти нападения являются издевательством над делом мира, которое имеет первостепенное значение для мира и президента Трампа", – добавила она.

Дипломат призвала Россию, Украину и Европу к "серьезному стремлению к миру", чтобы "положить конец этому кошмару".

Как сообщала "Европейская правда", президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после ночной воздушной атаки РФ, в которой была задействована баллистическая ракета "Орешник", нужна четкая реакция мира, в частности – Соединенных Штатов.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после массированной атаки РФ в ночь на 9 января призвал партнеров принять немедленные меры по усилению давления на Москву.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас рассценила второе использование Россией ракеты "Орешник" как эскалацию против Украины и предупреждение для Европы.