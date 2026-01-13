Трамп вводит 25% пошлину против стран, которые ведут бизнес с Ираном

Президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины против "любой страны", которая ведет торговлю с Ираном.

Об этом американский президент написал в своей соцсети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

По словам Трампа, с этого момента любая страна, ведущая бизнес с Ираном, будет платить пошлину в размере 25% на все операции, осуществляемые с США.

"Это решение является окончательным и бесповоротным", – подчеркнул он.

При этом, как отмечает Politico, по состоянию на поздний вечер понедельника, Трамп, похоже, не издал исполнительного приказа в поддержку своего заявления.

Спикер Белого дома также не ответил сразу на вопрос о посте Трампа в социальных сетях.

Эта угроза появилась после сообщений правозащитных организаций о том, что сотни людей погибли в результате жестокого подавления протестов против иранского режима, которые усилились в течение выходных.

Трамп ранее предупредил, что США могут вмешаться, если правительство Ирана применит насилие против протестующих.

По данным СМИ, Трамп рассматривает ряд потенциальных вариантов военных действий в Иране после того, как разгон антиправительственных протестов привел к гибели десятков людей.

Между тем глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС может ввести новые санкции против Ирана после жесткого подавления антиправительственных протестов, в результате чего могли погибнуть сотни людей.