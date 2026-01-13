ЗМІ: Китай тисне на країни Європи, щоб вони не пускали посадовців Тайваню

Китайські посадовці тиснуть на європейські країни з вимогою заборонити в’їзд тайванським політикам, наголошуючи, що такі візити – "червона лінія" для Пекіна.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило видання The Guardian з посиланням на обізнаних дипломатів та посадовців.

За словами співрозмовників, китайська сторона здійснювала дипломатичні демарші – як до європейських посольств у Пекіні, так і через місцеві дипломатичні представництва безпосередньо до урядів у європейських столицях. Під час звернень Пекін застерігав європейські країни від "порушення червоних ліній Китаю".

Формат контактів відрізнявся: частина звернень адресувалася окремим країнам, частина – групам держав. Деякі були оформлені у вигляді письмових нот, інші передавали під час особистих зустрічей.

Такі кроки відбувалися у листопаді та грудні і були щонайменше частково реакцією на нещодавні візити до Європи тайванських посадовців, зокрема чинного віцепрезидента та міністра закордонних справ, а також колишнього президента.

У Пекіні заявили, що "поважають суверенітет європейської сторони у запровадженні та реалізації візової політики", однак наголосили на існуванні "інституційної лазівки", яка, на думку китайської сторони, дозволяла часті візити тайванських політиків.

Китайські посадовці посилалися на низку законів і регламентів ЄС, зокрема на Шенгенський кодекс, який передбачає, що однією з умов в’їзду громадян третіх країн є відсутність загрози для міжнародних відносин будь-якої з держав-членів. За логікою китайської сторони, допуск тайванських посадовців до європейських країн може розцінюватися як загроза їхнім міжнародним відносинам з Китаєм.

В окремих випадках також згадували Віденську конвенцію про дипломатичні зносини або пропонували європейським країнам наслідувати приклад ООН і заборонити доступ усіх тайванських представників до урядових будівель.

У обговореннях фігурували візити тайванських посадовців до Бельгії, Чеської Республіки, Польщі, Нідерландів, Італії, Австрії, Німеччини, Литви, Данії, Естонії та Ірландії.

Міністерства закордонних справ Норвегії та Фінляндії підтвердили, що вони отримали "рекомендації" від Китаю. Вони заявили, що візові правила з Тайванем визначаються відповідними органами Шенгенської зони.

Міністерство закордонних справ Тайваню заявило, що візити посадовців до Європи "абсолютно не пов'язані з Китаєм, і Китай не має права втручатися".

Нагадаємо, нещодавно Литва заявила, що не виконуватиме вимоги Китаю щодо представництва Тайваню у Вільнюсі.