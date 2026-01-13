СМИ: Китай давит на страны Европы, чтобы они не пускали чиновников Тайваня

Китайские чиновники давят на европейские страны с требованием запретить въезд тайваньским политикам, подчеркивая, что такие визиты – "красная линия" для Пекина.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило издание The Guardian со ссылкой на осведомленных дипломатов и чиновников.

По словам собеседников, китайская сторона осуществляла дипломатические демарши – как в европейские посольства в Пекине, так и через местные дипломатические представительства непосредственно к правительствам в европейских столицах. Во время обращений Пекин предостерегал европейские страны от "нарушения красных линий Китая".

Формат контактов отличался: часть обращений адресовалась отдельным странам, часть – группам государств. Некоторые были оформлены в виде письменных нот, другие передавали во время личных встреч.

Такие шаги имели место в ноябре и декабре и были по меньшей мере частично реакцией на недавние визиты в Европу тайваньских чиновников, в частности действующего вице-президента и министра иностранных дел, а также бывшего президента.

В Пекине заявили, что "уважают суверенитет европейской стороны во внедрении и реализации визовой политики", однако отметили существование "институциональной лазейки", которая, по мнению китайской стороны, позволяла частые визиты тайваньских политиков.

Китайские чиновники ссылались на ряд законов и регламентов ЕС, в частности на Шенгенский кодекс, который предусматривает, что одним из условий въезда граждан третьих стран является отсутствие угрозы для международных отношений любого из государств-членов. По логике китайской стороны, допуск тайваньских чиновников в европейские страны может расцениваться как угроза их международным отношениям с Китаем.

В отдельных случаях также упоминали Венскую конвенцию о дипломатических сношениях или предлагали европейским странам последовать примеру ООН и запретить доступ всех тайваньских представителей к правительственным зданиям.

В обсуждениях фигурировали визиты тайваньских чиновников в Бельгию, Чешскую Республику, Польшу, Нидерланды, Италию, Австрию, Германию, Литву, Данию, Эстонию и Ирландию.

Министерства иностранных дел Норвегии и Финляндии подтвердили, что они получили "рекомендации" от Китая. Они заявили, что визовые правила с Тайванем определяются соответствующими органами Шенгенской зоны.

Министерство иностранных дел Тайваня заявило, что визиты должностных лиц в Европу "абсолютно не связаны с Китаем, и Китай не имеет права вмешиваться".

Напомним, недавно Литва заявила, что не будет выполнять требования Китая относительно представительства Тайваня в Вильнюсе.