Конгрессмены США отправляются в Данию на фоне угроз Трампа захватить Гренландию

Группа американских конгрессменов из Республиканской и Демократической партий в конце этой недели посетит Данию на фоне того, как президент Дональд Трамп продолжает высказывать угрозы по поводу взятия под контроль Гренландии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Возглавляет двухпартийную делегацию сенатор-демократ Крис Кунс. Всего в Копенгаген отправятся не менее девяти членов Конгресса.

Группа американских законодателей будет находиться в Копенгагене в пятницу и субботу и встретится с высокопоставленными датскими и гренландскими чиновниками и лидерами бизнеса.

В интервью Associated Press в понедельник Кунс сказал, что делегация хочет донести до датчан и гренландцев, что "мы понимаем ценность нашего давнего партнерства с ними и ни в коем случае не стремимся вмешиваться в их внутренние дискуссии о статусе Гренландии".

Кунс подчеркнул, что Соединенные Штаты и Дания давно являются союзниками, отметив, что эта североевропейская страна встала на защиту США сразу после терактов 11 сентября 2001 года и на протяжении многих лет работала с ними в тандеме над другими приоритетными задачами.

"Пока мы были конструктивными и уважаемыми союзниками, датчане были открыты для нас в вопросах безопасности, инвестиций и региона. Я думаю, что единственное, что изменилось, – это недавние заявления президента и то, насколько ситуация, кажется, перешла от случайной к серьезной, и я просто считаю, что для нас важно, чтобы нас услышали как тех, кто решительно поддерживает НАТО и наш альянс", – добавил он.

Источники агентства также рассказывают, что делегация рассматривала возможность поездки в Гренландию, но в конечном итоге ее пришлось отменить из-за логистических проблем.

Кроме того, на этой неделе в Вашингтоне ожидается прибытие датских и гренландских посланцев для переговоров с госсекретарем Марко Рубио.

Между тем конгрессмен-республиканец Рэнди Файн представил в Палате представителей США законопроект под названием "Аннексия Гренландии и предоставление ей статуса штата".

Сам Трамп ранее допускал, что США "возможно, придется выбирать" между реализацией амбиций по захвату Гренландии и сохранением НАТО.

