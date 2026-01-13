Німеччина хоче більше високих посад в ООН

Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль переконаний, що його країна має отримати більше високих посад в Організації Об'єднаних Націй.

Як повідомляє "Європейська правда", про це німецький міністр заявив на зустрічі з генсеком ООН Антоніу Гутеррішем, його слова наводить DW.

Вадефуль вважає, що нинішнє представництво в ООН не відображає вплив Німеччини та рівень її фінансової та міжнародної участі.

Водночас він запевнив, що участь Німеччини в діяльності ООН буде продовжуватися навіть у тому випадку, якщо будуть прийняті рішення, що не відповідають її інтересам.

"Але на майбутнє має бути ясно, що Німеччина хоче мати місце за столом ООН", – сказав він.

Міністр також запропонував, щоб більше агенцій ООН були розміщені на території Німеччини.

Вадефуль додав, що Гутерріш з розумінням поставився до побоювань Німеччини.

Він також висловив упевненість, що позиція Німеччини буде позитивно сприйнята всією організацією.

Нагадаємо, у вересні 2025 року колишня міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок офіційно заступила на посаду президентки Генеральної асамблеї ООН.

Бербок обрали президенткою Генасамблеї ООН на початку червня після того, як вона отримала необхідну більшість у 167 голосів.

Після цього вона склала свій мандат депутатки Бундестагу від Партії зелених.