Германия хочет больше высоких постов в ООН

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль убежден, что его страна должна получить больше высоких должностей в Организации Объединенных Наций.

Как сообщает "Европейская правда", об этом немецкий министр заявил на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем, его слова приводит DW.

Вадефуль считает, что нынешнее представительство в ООН не отражает влияние Германии и уровень ее финансового и международного участия.

В то же время он заверил, что участие Германии в деятельности ООН будет продолжаться даже в том случае, если будут приняты решения, не отвечающие ее интересам.

"Но на будущее должно быть ясно, что Германия хочет иметь место за столом ООН", – сказал он.

Министр также предложил, чтобы больше агентств ООН были размещены на территории Германии.

Вадефуль добавил, что Гутерриш с пониманием отнесся к опасениям Германии.

Он также выразил уверенность, что позиция Германии будет положительно воспринята всей организацией.

Напомним, в сентябре 2025 года бывший министр иностранных дел Германии Анналена Бербок официально заступила на должность президента Генеральной ассамблеи ООН.

Бербок избрали президентом Генассамблеи ООН в начале июня после того, как она получила необходимое большинство в 167 голосов.

После этого она сложила свой мандат депутата Бундестага от Партии зеленых.