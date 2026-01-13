Politico: у ЄС виникли розбіжності, чи давати 90 млрд євро на зброю США для України

Німеччина та Нідерланди сперечаються з Францією щодо того, чи зможе Україна купувати американське озброєння за рахунок кредиту ЄС в обсязі 90 млрд євро.

Про це йдеться у публікації видання Politico, пише "Європейська правда".

Країни ЄС погодилися на цю фінансову підтримку Києва на саміті Європейської ради в грудні, однак столицям ще належить узгодити формальні умови цього фінансування. Це передбачає напружені переговори із Парижем, який намагається запобігти спрямуванню коштів до Вашингтона на тлі розколу в НАТО.

Президент Франції Емманюель Макрон прагне надати пріоритет європейським оборонним компаніям, щоб зміцнити оборонну промисловість блоку – навіть якщо це означатиме, що Київ не зможе негайно придбати все необхідне озброєння для стримування російських сил.

Більшість країн на чолі з урядами в Берліні та Гаазі натомість вважають, що Київ повинен мати більше свободи у використанні фінансового пакета ЄС для фінансування оборони, йдеться в позиційних документах, з якими ознайомилося видання.

Критики відповідають, що французька ініціатива із запровадження жорсткого принципу "Купуй європейське" зв’яже Києву руки та обмежить його здатність захищатися від Росії.

"Україна також терміново потребує обладнання, виробленого в третіх країнах, зокрема американських систем протиповітряної оборони та перехоплювачів, боєприпасів і запчастин до F-16, а також засобів дальнього ураження", – написав уряд Нідерландів у листі до інших країн ЄС, з яким ознайомилося видання.

Хоча більшість країн, зокрема Німеччина та Нідерланди, підтримують загальний принцип "Купуй європейське", лише Греція та Кіпр, за словами кількох дипломатів, обізнаних із перебігом переговорів, підтримують французьку ініціативу обмежити схему виключно компаніями з ЄС.

За словами двох дипломатів ЄС, поінформованих про дискусії, понад дві третини фінансування планують спрямувати на військові витрати, а не на звичайну бюджетну підтримку.

Європейська комісія готується оголосити у середу, 14 січня, законодавчу пропозицію щодо надання Україні 90 млрд євро кредиту від ЄС.

Нагадаємо, 18-19 грудня Європейська рада прийняла рішення надати Україні позику в розмірі 90 млрд євро на 2026-2027 роки з запозичень ЄС на ринках капіталу, забезпечених резервами бюджету ЄС на основі механізму посиленої співпраці з Україною.