Politico: в ЕС возникли разногласия, направлять ли 90 млрд евро на закупку оружия США для Украины

Германия и Нидерланды спорят с Францией о том, сможет ли Украина покупать американское вооружение за счет кредита ЕС в объеме 90 млрд евро.

Об этом говорится в публикации издания Politico, пишет "Европейская правда".

Страны ЕС согласились на эту финансовую поддержку Киева на саммите Европейского совета в декабре, однако столицам еще предстоит согласовать формальные условия этого финансирования. Это предполагает напряженные переговоры с Парижем, который пытается предотвратить направление средств в Вашингтон на фоне раскола в НАТО.

Президент Франции Эмманюэль Макрон стремится предоставить приоритет европейским оборонным компаниям, чтобы укрепить оборонную промышленность блока – даже если это будет означать, что Киев не сможет немедленно приобрести все необходимое вооружение для сдерживания российских сил.

Большинство стран во главе с правительствами в Берлине и Гааге в свою очередь считают, что Киев должен иметь больше свободы в использовании финансового пакета ЕС для финансирования обороны, говорится в позиционных документах, с которыми ознакомилось издание.

Критики отвечают, что французская инициатива по введению жесткого принципа "Покупай европейское" свяжет Киеву руки и ограничит его способность защищаться от России.

"Украина также срочно нуждается в оборудовании, произведенном в третьих странах, в частности американских систем противовоздушной обороны и перехватчиков, боеприпасов и запчастей к F-16, а также средств дальнего поражения", – написало правительство Нидерландов в письме к другим странам ЕС, с которым ознакомилось издание.

Хотя большинство стран, в частности Германия и Нидерланды, поддерживают общий принцип "Покупай европейское", только Греция и Кипр, по словам нескольких дипломатов, знакомых с ходом переговоров, поддерживают французскую инициативу ограничить схему исключительно компаниями из ЕС.

По словам двух дипломатов ЕС, информированных о дискуссиях, более двух третей финансирования планируют направить на военные расходы, а не на обычную бюджетную поддержку.

Европейская комиссия готовится объявить в среду, 14 января, законодательное предложение о предоставлении Украине 90 млрд евро кредита от ЕС.

Напомним, 18-19 декабря Европейский совет принял решение предоставить Украине заем в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы из заимствований ЕС на рынках капитала, обеспеченных резервами бюджета ЕС на основе механизма усиленного сотрудничества с Украиной.