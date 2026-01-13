Прем'єрка Литви хоче "серйозної розмови" з Трампом про Гренландію

Прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене у вівторок заявила, що Європа і США повинні гарантувати однакове розуміння питань безпеки на тлі коментарів президента США щодо Гренландії – і для цього, за її словами, потрібна "серйозна розмова" з Дональдом Трампом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Вона зауважила, що під час обговорення слід з'ясувати, чи всі сторони мають однакове бачення безпеки і чи готові вони діяти спільно.

"На мій погляд, першим кроком має бути серйозна розмова зі Сполученими Штатами та американським президентом. Зараз ми живемо в умовах невизначеності", – сказала Ругінене журналістам.

Вона заявила, що планує відвідати Німеччину наприкінці січня, де обговорення стосуватимуться, зокрема, ситуації в Гренландії.

"Я бачу єдність Європейського Союзу в цьому питанні, але ми також повинні визнати, що стратегічні партнери, такі як Сполучені Штати, є для нас дуже важливими. Спільна угода про безпеку – це наша сила", – сказала вона.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль не вважає, що Сполучені Штати можуть вторгнутися в Гренландію зі своїми військами.

Тим часом Дональд Трамп допустив, що США "можливо, доведеться вибрати" між реалізацією амбіцій щодо захоплення Гренландії та збереженням НАТО.

Уряд Гренландії заявив 12 січня, що посилить зусилля для забезпечення оборони арктичної території під егідою НАТО.





