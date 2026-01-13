Премьер Литвы хочет "серьезного разговора" с Трампом о Гренландии

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене во вторник заявила, что Европа и США должны гарантировать одинаковое понимание вопросов безопасности на фоне комментариев президента США по Гренландии – и для этого, по ее словам, нужен "серьезный разговор" с Дональдом Трампом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Она отметила, что при обсуждении следует выяснить, все ли стороны имеют одинаковое видение безопасности и готовы ли они действовать совместно.

"На мой взгляд, первым шагом должен быть серьезный разговор с Соединенными Штатами и американским президентом. Сейчас мы живем в условиях неопределенности", – сказала Ругинене журналистам.

Она заявила, что планирует посетить Германию в конце января, где обсуждения будут касаться, в частности, ситуации в Гренландии.

"Я вижу единство Европейского Союза в этом вопросе, но мы также должны признать, что стратегические партнеры, такие как Соединенные Штаты, являются для нас очень важными. Совместное соглашение о безопасности – это наша сила", – сказала она.

Напомним, министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль не считает, что Соединенные Штаты могут вторгнуться в Гренландию со своими войсками.

Тем временем Дональд Трамп допустил, что США "возможно, придется выбрать" между реализацией амбиций по захвату Гренландии и сохранением НАТО.

Правительство Гренландии заявило 12 января, что усилит усилия для обеспечения обороны арктической территории под эгидой НАТО.