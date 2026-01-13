Зеленский обсудил с главой правительства Нидерландов потребность в ПВО и энергоподдержке

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в телефонном разговоре с руководителем правительства Нидерландов Диком Схоофом обсудил поддержку Украины после последних воздушных ударов России.

Об этом глава государства написал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Президент рассказал, что проинформировал собеседника об интенсивных российских ударах дронами и ракетами по украинским городам и общинам. По его словам, очевидно, что россияне сосредотачиваются именно на уничтожении жизни, а не на дипломатии, а их мишень – энергетика.

"Очень важно, чтобы сейчас была достаточная поддержка Украины. И это касается как нашей устойчивости и восстановления, так и достаточного боезапаса для ПВО. Ракеты для ПВО, вся необходимая помощь для энергетической системы – это сейчас первый приоритет", – заявил Зеленский.

Они также обсудили ход общения с американской стороной и возможные встречи.

Во вторник Зеленский заявил, что рассчитывает на ускорение со стороны США и Европы передачи Украине пакетов помощи после последних массированных ударов РФ.

В понедельник, 12 января, состоялось инициированное украинской стороной заседание Совета Украина-НАТО, в ходе которого обсуждали массированные российские удары по энергетике, а также применение баллистической ракеты средней дальности "Орешник"