Більшість німців вважають, що мають допомогти Гренландії у разі нападу США

Більшість німецьких респондентів (62%) заявили, що Німеччина повинна надати військову підтримку Данії, якщо США нападуть на Гренландію,

Про це свідчать дані опитування журналу Stern, які наводить DW, повідомляє "Європейська правда".

Опитування також показало, що близько третини респондентів виступили проти військової підтримки Данії.

Найбільшу підтримку висловили виборці партії "Зелені", ХДС/ХСС, Лівої партії та Соціал-демократичної партії (СДПН).

Серед прихильників ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) більшість (59%) виступила проти військової підтримки Гренландії в разі нападу США.

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль не вважає, що Сполучені Штати можуть вторгнутися в Гренландію зі своїми військами.

