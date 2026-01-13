Большинство немцев считают, что должны помочь Гренландии в случае нападения США

Большинство немецких респондентов (62%) заявили, что Германия должна оказать военную поддержку Дании, если США нападут на Гренландию,

Об этом свидетельствуют данные опроса журнала Stern, которые приводит DW, сообщает "Европейская правда".

Опрос также показал, что около трети респондентов выступили против военной поддержки Дании.

Наибольшую поддержку выразили избиратели партии "Зеленые", ХДС/ХСС, Левой партии и Социал-демократической партии (СДПГ).

Среди сторонников ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) большинство (59%) выступило против военной поддержки Гренландии в случае нападения США.

Ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль не считает, что Соединенные Штаты могут вторгнуться в Гренландию со своими войсками.

Советуем также ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Полушарие Дональда Трампа. Как США готовят новый раздел мира и какими будут последствия.