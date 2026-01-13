Президент Литви закликав "не наступати на граблі" тих, хто хоче переговорів з Путіним

Президент Литви Гітанас Науседа скептично висловився щодо бажання деяких лідерів країн ЄС повернутись до діалогу з російським правителем Владіміром Путіним.

Заяву литовського президента наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

Так Науседа відреагував на нещодавні заклики президента Франції Емманюеля Макрона та прем'єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні до ЄС розпочати переговори з Росією.

"Коли ми розмовляємо різними мовами, часто допомагає перекладач або словник. Коли одна зі сторін розмовляє мовою миру, а інша – ракетами, порозумітися неможливо, жоден перекладач тут не допоможе", – підкреслив він.

Науседа також додав, що Росія продовжує провадити свою імперіалістичну політику і "розривати Україну на шматки".

"І будь-які переговори з нею будуть сприйняті як ознака нашої слабкості, як можливість ще більше загнати нас у кут. Я дуже хотів би, щоб наші колеги з ЄС не помилялися і не наступили вкотре на ті самі граблі", – зазначив президент Литви.

Головна речниця Європейської комісії Паула Піньо 12 січня заявила, що на певному етапі процесу встановлення миру в Україні відбудуться перемовини з очільником Кремля Владіміром Путіним, у яких візьме участь і ЄС.

Перед тим президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Європа повинна знайти спосіб безпосередньо взаємодіяти з російським лідером. З цією позицією погодилась італійська прем’єрка Джорджа Мелоні.

Своєю чергою український президент Володимир Зеленський сказав, що не заперечує проти прямих переговорів європейських держав з Росією.