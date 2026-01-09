Мелоні вважає, що Європі час починати говорити з РФ для припинення війни в Україні

Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні висловила думку, що Європі потрібно відновлювати пряму комунікацію з Москвою для того, щоб мати вагу в переговорах стосовно припинення російсько-української війни.

Як повідомляють La Stampa й ANSA, пише "Європейська правда", про це вона сказала на пресконференції 9 січня.

Мелоні погодилася з думкою президента Франції Емманюеля Макрона, який раніше сказав, що Європі варто відновити певний прямий діалог з Росією.

"Щодо цього, думаю, Макрон правий. Я вважаю, що настав час для Європи говорити з Росією (щодо припинення війни. – Ред.), інакше наш вплив буде обмеженим. Але питання, хто має це робити. Ми не маємо діяти хаотично – інакше зіграємо на руку Путіну", – сказала Джорджа Мелоні.

Також вона заявила, що вважає передчасними розмови про можливе повернення Росії до "Групи восьми", звідки її вигнали після загарбання Криму у 2014 році.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров назвав Європу "головною перешкодою для миру".