Зеленський не проти, щоб Європа напряму розмовляла з Росією

Президент Володимир Зеленський заявив, що він не виступає проти прямих переговорів європейських держав з Росією.

Про це він сказав у інтерв’ю Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

На запитання про нещодавні коментарі європейських лідерів, які закликають до відновлення діалогу з Москвою, Зеленський відповів, що не проти того, щоб Європа вступала в переговори з Росією – якщо Путін усвідомлює серйозність цих переговорів.

"Я не проти того, щоб Європа вела переговори з Росією, особливо зараз, коли США чинять тиск, а Європа почала говорити про гарантії безпеки", – сказав він.

"Ми рухаємося до фінальної стадії, навіть якщо ще не знаємо, як вона буде виглядати", – додав український президент.

В грудні президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Європа повинна знайти спосіб безпосередньо взаємодіяти з російським лідером.

Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні погодилася з Макроном.